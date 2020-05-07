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Эксперт предположил, что может в первую очередь подорожать после снятия ограничений

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Эксперт предположил, что может в первую очередь подорожать после снятия ограничений
Фото: pixabay.com

В России после окончания режима самоизоляции ожидается рост цен на некоторые товары и услуги. Эксперт Андрей Карпов рассказал, что подорожает в первую очередь.

Специалист считает, что после снятия ограничений будет резкий всплеск на импортные товары, а также услуги салонов красоты и парикмахерских. Как следствие – стоит ждать повышения цен. При этом он отметил, что спрос увеличится на короткий промежуток времени.

«Однако говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, потому что не было возможности их потратить, не приходится... Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то», - заключил Карпов.

АБ

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