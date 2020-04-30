Более 30 процентов компаний на юге России заявили о перебоях в поставках

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 апреля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Более 70% предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, как и в целом по России, в ближайшие три месяца планируют сохранить на прежнем уровне цены на свою продукцию и услуги.

Между тем, более 30% компаний говорят о перебоях в поставках и почти половина столкнулись с отменой или сокращением заказов. Доля предприятий, спрос на продукцию которых повысился, сократилась, составив менее 5% (по России – 13-15%).

«В этих условиях с учетом падающего потребительского спроса политика ценообразования предприятий, скорее всего, будет консервативной», – говорится в сообщении Южного ГУ Банка России.

В ведомстве также добавили, что еженедельный опрос предприятий показал, что распространение коронавируса привело к росту цен на сырье и комплектующие – это отметили 41% опрошенных.

«Из-за сложившейся ситуации 87,5% компаний испытывают трудности с ведением бизнеса», – говорится в сообщении.

Ранее Путин поручил правительству разработать общенациональный план восстановления экономики.