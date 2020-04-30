В России хотят сделать амнистию на мелкие штрафы КоАП

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30 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В России предлагают объявить амнистию по легким административным правонарушениям, чтобы снизить негативные социально-экономические последствия из-за пандемии. Соответствующий проект внесут в Госдуму в ближайшее время.

Авторами документа выступили депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Политики предлагают простить россиянам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений ПДД и так далее. Кроме того, они считают, что это позволит поддержать местное население в непростой экономической ситуации.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что прощение мелких штрафов не окажет существенного влияния на доходы федерального бюджета.

«… экономическая и социальная ситуация непростая, у людей просто нет денег. Кроме того, раздражение в обществе сейчас накапливается, а отказ от мелких штрафов мог бы его как-то нивелировать», - пояснил зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

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