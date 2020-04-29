В ФНС пояснили, как получить безвозмездную финансовую помощь

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29 апреля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

pixabay.com, деньги

Федеральная налоговая служба разъяснила критерии получения безвозмездной финансовой помощи на каждого работника. Бизнес, пострадавший в кризис, получит средства в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день.

Безвозмездную прямую финансовую помощь малому и среднему предпринимательству (МСП) 15 апреля анонсировал глава государства Владимир Путин. Он объяснил, что новые субсидии компании смогут направить на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату зарплат в апреле и мае. Объем безвозмездной помощи будет исчисляться из расчета 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) в месяц на каждого сотрудника.

Деньги будут поступать на счета 18 мая. О том, как будут начисляться субсидии, рассказала заместитель главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук на вебинаре ТПП. По её словам, чтобы получить помощь от государства, бизнес должен состоять в реестре субъектов МСП на 1 марта. Также его основная деятельность в ЕГРЮЛ должна попадать под отрасль, которую правительство признало пострадавшей от пандемии. МСП должны не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства; не должны иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) по состоянию на 1 марта. Компания должна сохранить не менее 90% персонала в том месяце, за который выплачивается субсидия.

Объем субсидии, как пояснила Бондарчук, рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер 12 130 руб. Индивидуальному предпринимателю финансовая помощь выплачивается на каждого наемного работника плюс самого ИП.

Сохранение занятости ФНС проконтролирует по данным Пенсионного фонда, пояснила Бондарчук. Каждый месяц предприятия сдают туда отчеты об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель — до 15 мая.

Ранее правительство РФ напомнило гражданам, потерявшим работу в связи с установлением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, о том, кто имеет право на пособие по безработице в максимальном размере и на какие дополнительные выплаты можно рассчитывать в данном случае.