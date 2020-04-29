Новак рассказал, когда могут стабилизироваться цены на нефть

Российский министр энергетики Александр Новак предположил, в какие сроки может произойти стабилизация цен на нефть. По его мнению, этот процесс займет не больше года.
Новак уверен, что ситуация на нефтяном рынке начнет проясняться уже к началу лета, когда страны начнут постепенно отказываться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако полное возвращение к балансу случится ближе к концу текущего года.
«Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению», - считает глава Минэнерго.