Новак рассказал, когда могут стабилизироваться цены на нефть

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29 апреля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: pixabay.com

Российский министр энергетики Александр Новак предположил, в какие сроки может произойти стабилизация цен на нефть. По его мнению, этот процесс займет не больше года.

Новак уверен, что ситуация на нефтяном рынке начнет проясняться уже к началу лета, когда страны начнут постепенно отказываться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако полное возвращение к балансу случится ближе к концу текущего года.

«Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению», - считает глава Минэнерго.