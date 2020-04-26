Песков рассказал, сможет ли Россия существовать в условиях экстремально низких цен на нефть

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26 апреля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, сможет ли страна продержаться в условиях экстремального падения цен на нефть.

Песков заверил, что России это удастся, поскольку есть «подушка безопасности». Однако он отметил, что для благополучного исхода резервы надо тратить крайне осторожно.

«Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности... Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику», - заявил он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, когда предполагается следующее заявление президента.