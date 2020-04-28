Росстат сообщил о падении доходов россиян в первом квартале 2020 года

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28 апреля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Росстат привел новые данные, которые говорят о падении реальных располагаемых доходов россиян. Ведомство сообщает, что за январь - март этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года реальные доходы населения упали на 0,2 %.

Эксперты сходятся во мнении, что о финансовом положении россиян во время периода самоизоляции можно будет судить только по апрельским данным. Тем не менее, уже сейчас Институт исследований ВЭБ РФ прогнозирует падение реальных располагаемых доходов во втором квартале этого года на 17,5 %. По итогам всего 2020 года, согласно прогнозам экономистов рейтингового агентства АКРА, уровень падения этого показателя может стать максимальным за период с 2014 года. К концу года реальные доходы населения упадут более чем на 5 %.

Профессор ВШЭ Марсель Салихов подчеркивает, что представленные данные учитывают, по сути, только официальную легальную заработную плату.

«Нельзя измерить доходы у парикмахера или маникюрщицы, которые принимают платежи через «Сбербанк-онлайн». Они не попадут в статистику Росстата, хотя их доходы, возможно, стали нулевыми в апреле», - поясняет Салихов.

По мнению директора Финансового центра РЭШ Олега Шибанова, на данный момент курс рубля в меньшей степени повлиял на падение доходов, чем пандемия.

«При меньшем потреблении импорта [покупатели] чаще переключаются на что-то более дешевое, отечественное, и это слабо влияет на располагаемые доходы. А вот что касается пандемии - это повлияло очень сильно. Удар был нанесен в марте: уже тогда были затронуты зарплаты, которые составляют основную часть располагаемых доходов», - считает эксперт.

Тем временем, по данным Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в первом квартале вырос на 2%. На непродовольственные - на 2,5%.