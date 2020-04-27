Почему государству выгодны низкие доходы россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 апреля 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Центробанк обещает снижение ВВП в интервале от 4% до 6%. Министр экономики РФ оценивает потери от карантина в 100 миллиардов рублей в день, а дефицит бюджета — в 5% ВВП. Эксперты говорят о риске многомиллионной безработицы, опасаются закрытия как минимум половины малых и средних предприятий, предупреждают, что нефтяная отрасль может потерять четверть скважин. Что же будет с российской экономикой в ближайшие пару лет?

Прямой материальной поддержки россиянам государством не оказано. Нам объявляют лишь о льготах, кредитах и отсрочках платежей. И это, конечно, можно оценить в триллионах рублей, но реальных денег там не более 0,3% ВВП. В то же время в других странах объем прямой помощи стараются соизмерять с масштабами падения экономики.

До кризиса Россия имела небольшой госдолг - менее 15% ВВП (в мире в среднем 80%), хорошие резервы в Фонде национального благосостояния - на уровне 10% ВВП, невысокую инфляцию и приличные объемы золотовалютных резервов - больше полутриллиона долларов. Эти показатели почему-то не помогали экономическому росту, но сейчас разговор о том, что деньги в распоряжении государства должны быть, но их почему-то тратить не хотят.

Центробанк по итогам заседания Совета директоров 24 апреля опубликовал некоторые данные, которые не внушают оптимизма. В среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ очень большое значение имеют цифры соотношения экспорта и импорта.

Если в 2019 году экспорт был $419 млрд, то в 2020-м он планируется на уровне $250 млрд. Импорт в 2020 году ожидается на уровне $207 млрд. В 2019-м было $254 млрд — на 18% больше. Профицит торгового баланса, то есть экспортные доходы минус импорт, по расчетам ЦБ, сократится в 4 раза — со $164,3 млрд до $43 млрд (такое уже бывало в 2002 году).

Внешняя торговля - это еще и отток капитала - «российская активность» за рубежом. Для этого тоже нужна валюта, и сорока трех миллиардов долларов профицита торгового баланса для покрытия этих расходов не хватит, прогнозирует ЦБ. Всего в текущем году не хватает $35 миллиардов и $18 миллиардов — в следующем. Это означает, что российский валютный рынок становится спекулятивным - приток валюты не будет поддерживать рубль, потому что этого притока попросту нет. В этом случае девальвация рубля может объявиться в любой момент. С одновременной переоценкой зарплат в долларах - в сторону уменьшения - и переоценкой товаров в рублях - в сторону увеличения.

Почему же денег не будет? Если потребительский рынок России — производная от импорта, а импорт — производная от экспорта нефти, так же, как и бюджет, и «государственные» расходы власть сокращать не хочет, то в критической ситуации с доходами от нефти остается один вариант - «зажимать потребление», или сознательно делать людей беднее. Делать это можно по-разному. Можно девальвировать рубль, но государство этого очень не хочет - девальвация и скачок цен - это главный показатель для россиян, что что-то пошло не так. Но можно закрыть страну «на карантин» - в результате вместо зарплат, в лучшем случае, будут пособия по безработице. У людей останутся деньги только на еду - главное в этой ситуации, чтобы у них не оказалось средств на вещи и покупку валюты. И никаких поездок за границу - валюта нужна государству.