Курс рубля остается стабильным на фоне изменений в инвестиционном климате

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27 апреля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, pixabay.com

В понедельник рубль остается стабильным. Согласно последней информации торгов, российская валюта почти не реагирует на изменения, которые происходят в настоящий момент в инвестиционном климате.

Данные торгов на открытии Московской биржи в понедельник, 27 апреля, свидетельствуют о том, что курс доллара снизился на 0,1% и достиг отметки 74,47 рубля, передает ФБА "Экономика сегодня". Курс евро поднялся на 0,2% и составил 80,79 рубля.

Напомним, ранее нефтяные котировки показали снижение из-за переполнения хранилищ. Отметим, что цены на "черное золото" рухнули в начале марта в связи с резким падением спроса, вызванным пандемией COVID-19.