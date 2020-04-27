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Курс рубля остается стабильным на фоне изменений в инвестиционном климате

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Курс рубля остается стабильным на фоне изменений в инвестиционном климате
рубли, pixabay.com

В понедельник рубль остается стабильным. Согласно последней информации торгов, российская валюта почти не реагирует на изменения, которые происходят в настоящий момент в инвестиционном климате.

Данные торгов на открытии Московской биржи в понедельник, 27 апреля, свидетельствуют о том, что курс доллара снизился на 0,1% и достиг отметки 74,47 рубля, передает ФБА "Экономика сегодня". Курс евро поднялся на 0,2% и составил 80,79 рубля.

Напомним, ранее нефтяные котировки показали снижение из-за переполнения хранилищ. Отметим, что цены на "черное золото" рухнули в начале марта в связи с резким падением спроса, вызванным пандемией COVID-19. 

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