На Украине заметили, что падение цен на нефть ударило по украинской экономике

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 апреля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Из-за обрушения цен на нефть провалились поступления в украинский бюджет. Нефтяные котировки потянули за собой цены на техническую сельскохозяйственную продукцию. Теперь Киев подсчитывает уже собственные убытки.

А еще совсем недавно в Киеве радовались неожиданному обрушению цен на нефть. России пророчили неизбежное обнищание. Теперь выясняется, что этот обвал потянул за собой вниз и украинскую экономику.

«Пошли вниз ценники на сельхозкультуры, которые используют в производстве биоэтанола — кукурузу, рапс, сою», — сообщили украинские СМИ: «При бросовых ценах на нефть производство биоэтанола практически теряет смысл. Поэтому сырью и дальше будет дешеветь. А это угроза нашего экспорта».

Эксперты спрогнозировали падение украинского экспорта на 25 процентов. В деньгах получилось несколько миллиардов долларов.