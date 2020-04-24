Финансовый аналитик засомневался, что России хватит средств на 2 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 апреля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Финансовый аналитик Константин Селянин усомнился в том, что резервов Фонда национального благосостояния хватит на два года. Он отметил, что коронавирус сказывается на экономике сильнее, чем цены на нефть.

«Это тот вопрос, который ставит все расчеты Deutsche Bank под сомнение. В реальности все может быть гораздо хуже или гораздо лучше прогноза», - считает эксперт.

Он отметил, что в настоящий момент неизвестно, сколько денег придется потратить на борьбу с коронавирусом. Селянин также добавил, что видит разумным увеличение трат на поддержку экономики. Эксперт объяснил, что чем дольше часть отраслей остановлена сейчас, тем дольше экономика будет восстанавливаться в последствии.