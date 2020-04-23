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23 апреля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Компания Александра Удодова планирует производить до 30 000 тонн свежих шампиньонов

Агрокомпания «Грибная радуга», запущенная бизнесменом Александром Удодовым в 2017 году, не будет пересматривать долгосрочную стратегию развития в условиях коронавирусной пандемии. В агрохолдинге утверждают, что уже осенью 2020 года начнет работать четвертая линия по производству свежих шампиньонов.

COVID-19 НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГРИБНИКОВ

В «Грибной радуге» рассказали, что угроза распространения коронавирусной инфекции никак не отразится на планах по интенсивному расширению агрокомплекса, а ввод новых мощностей проходит в соответствии с заранее утвержденным графиком. По данным компании, в сентябре текущего года будет запущена четвертая линия, которая повысит ежегодную урожайность с 17 тысяч тонн до 30 тысяч тонн.

«Команда нашей «Грибной радуги» работает над запуском четвертой производственной линии, который запланирован на сентябрь этого года. Это позволит увеличить объемы производства в полтора раза - до 2,5 тысяч тонн свежих шампиньонов в месяц и до 30 тысяч тонн в год. Мы создадим новые рабочие места и укрепим наше лидерство на рынке», - заявил основной владелец агрокомплекса Александр Удодов.

«Грибная радуга» была запущена в Курской области «с нуля» летом 2017 года на собственным средства Александра Удодова и на кредиты, предоставленные Альфа-Банком. Уже в первый год работы курское предприятие стало заметным игроком на отечественном грибном рынке, а в 2018 году вышло в лидеры отрасли, произведя более 6,5 тысяч тонн свежих грибов. Выручка предприятия — более одного млрд рублей — стала рекордной для грибоводческой отрасли.

В прошлом году была введена в эксплуатацию третья линия по выращиванию грибов; запущено производство транспортной тары; построены современный офисный центр и комфортабельная столовая для персонала. Также было налажено производство собственной покровной почвы, без которой невозможен полноценный процесс промышленного выращивания грибов. Примечательно, что покровную почву, являющуюся крайне дефицитным сырьем для российских сельхозпроизводителей, «Грибная радуга» начала реализовывать на внутреннем рынке. В итоге курское агропредприятие упрочило позиции лидера на грибном рынке: в 2019 году было собрано 13,7 тысяч тонн грибов, выручка достигла 2,3 млрд рублей.

Последние годы рос не только шампиньонный проект Александра Удодова, но и вся отрасль: если в 2013 году российские грибоводы выращивали только 8 тысяч тонн продукта, то в 2019 году — уже 60 тысяч тонн. Взрывные темпы роста эксперты объясняют политикой государства на импортозамещение и высоко привлекательными федеральными программами по поддержке импортозамещающих производств.

Впрочем, возглавляющий Плодоовощной союз Михаил Глушков сетует, что несколько инвесторов не успели или не смогли воспользоваться программами господдержки, их инвестпроекты не были реализованы. Один из наиболее крупных проектов был заморожен в Тульской области. Недавно об остановке строительства новых мощностей рассказали в компании «Мое лето». В проект предполагалось инвестирование 9 млрд рублей, ожидалась ежегодная производительность 25 тысяч тонн грибов, однако в настоящий момент функционирует одна линия на 10 тысяч тонн. Руководитель «Моего лета» Алексей Курнбаев перенос сроков развития агрокомплекса объяснил значительным усилением конкуренции и снижением сетевиками цены за продукцию.

Эксперты крайне сдержанно оценивают приход новых инвесторов в грибоводческую отрасль в ближайшее время, поскольку, помимо усиливающейся конкуренции, бизнесменов может отпугнуть неопределенность с COVID-19.

РОССИЯНЕ ВЕРНУЛИСЬ К ПОКУПКЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

По сообщению крупных ритейлеров, пандемия коронавируса существенно изменила продуктовую корзину россиян. Граждане, опасающиеся не только инфекции, но и возможного дефицита и подорожания продуктов, в марте усиленно делали запасы. По данным продуктовых ритейлеров, взлетели продажи всевозможных круп, замороженных полуфабрикатов, сахара, мясных консервов и макарон. По данным аналитиков из Х5 Retail Group в отдельные дни марта продажи мясных консервов взлетали в 38 раз, замороженных продуктов и овощей— в 29 раз, круп и сахара — почти в 25 раз, соли— в 19 раз.

Ажиотажный спрос наблюдался в марте и в сегменте продуктовой интернет-торговли. Аналитики Nielsen констатируют, что с 9 по 15 марта макаронные изделия раскупались в 3,7 раза активнее, чем за неделю до этого. За этот период реализация супов быстрого приготовления выросли на 271%, соусов - на 136%, ультрапастеризованного молока — на 128%. Онлайн-магазине «Утконос» сообщили, что спрос на гречку «Мистраль Фермерская» в пакете весом 900 грамм в отдельные периоды вырастал на 2049%.

По данным федеральных ретейлеров, в апреле 2020 года ажиотажный спрос россиян на продукты питания с длительным сроком хранения сократился на треть по сравнению с мартом, при этом уверенную динамику показывают продажи свежих продуктов: вырос спрос на мясо, фрукты, овощи, грибы. Эксперты не удивлены трендом на свежие продукты: россияне больше не опасаются дефицита, к тому же хотят, сидя на карантине, питаться полноценно.

В компании Александра Удодова подтвердили, что в марте сократился объем реализации свежих шампиньонов, но это сокращение было «незначительным». В компании заявили, что в феврале было реализовано 1 275 тонн шампиньонов, а в марте — 1 268 тонн, т. е. меньше всего на 0,5 %.

АЛЕКСАНДР УДОДОВ ТАКЖЕ ИНВЕСТИРУЕТ В ЛОГИСТИКУ, НЕДВИЖИМОСТЬ И БАЛЬНЕОЛОГИЮ

Сфера бизнес-интересов Александра Удодова не исчерпывается курским грибоводческим предприятием. Бизнесмен владеет контрольным пакетом немецкой сервисной компании VG Cargo, осуществляющей высокотехнологичную авиагрузообработку в хабе Франкфурт-Хан. Удодов реализует девелоперские проекты (торговая и жилая недвижимость), а также является основным владельцем крупной бальнеотерапевтической здравницы «Термы», запущенной осенью 2019 года.

Источник: КП.ру