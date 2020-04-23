Центробанк считает нормальным явлением новый отток вкладов из банков

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23 апреля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Банкомат. Фото: Pixabay

В Центробанке считают, что вкладчики могут забирать средства, накопленные на депозитах, из-за снижения доходов. В марте россияне уже изъяли из банков 315 млрд рублей.

В ЦБ сообщают, что по итогам марта объем вкладов физических лиц в российских банках сократился на 1%. Сокращение пришлось на третью неделю марта. Эксперты объясняют это активностью граждан в части покупок на случай необходимости самоизоляции.

Кроме того, некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки – это автомобили или бытовая техника.

В основном отток средств населения почувствовали крупные банки, при этом депозитная база 11 крупнейших организаций сократилась всего на 0,8%.

Ранее сообщалось, что банки отказали министру экономического развития России в беспроцентном кредите.