Как от курса доллара зависят доходы россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 апреля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В конце 2019 года, согласно последним данным Росстата, доходы россиян в среднем составляли более 600 долларов в месяц. По данным официальной статистики КНР, доходы населения Китая на фоне пандемии составили в первом квартале около 410 долларов в месяц. Совсем скоро из-за кризиса и возможного обвала рубля это соотношение может измениться не в пользу россиян.

Ранее представители власти уверяли, что людям должно быть все равно, как выглядят их доходы в долларовом выражении.

«Если ваши доходы и расходы рублевые, вам должно быть абсолютно все равно, какой там курс», – уверял еще осенью 2014-го экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Конституционная задача Центробанка – обеспечить устойчивость рубля, напоминала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре 2014-го. Но она уточняла: «На мой взгляд, надо перестать мерить эту устойчивость только в иностранных валютах – сколько долларов мы можем купить за рубль».

Такие рассуждения, конечно, вызывали недоумение. В настоящее время эксперты предсказывают падение рубля с, фактически, полной привязкой к положению дел на нефтяном рынке. По их прогнозам, на фоне потрясений нефтяного рынка курс может опускаться до 85–90 рублей за 1 доллар.

«Доходы населения в пересчете на доллары точно будут сокращаться. Во-первых, потому что доходы населения в целом падают последние годы, и нет никаких предпосылок для выправления ситуации. Во-вторых, скажется прекращение работы многих субъектов малого и среднего бизнеса. В-третьих, в нашей сырьевой экономике из-за падения цен на нефть продолжит ослабляться рубль, и это приведет к снижению доходов населения в долларовом эквиваленте даже в том случае, если в рублевом эквиваленте они не изменятся», – пояснил президент некоммерческой организации «Право на защиту» Андрей Тютюнин.

Финансовые власти РФ, между тем, пока продолжают поддерживать курс рубля, совершая валютные интервенции в рамках бюджетного правила. В целом за период с 10 марта регулятор направил на эти цели свыше 355 миллиардов рублей.