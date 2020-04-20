Экономист прогнозирует падение марки Brent вслед за WTI

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20 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Arne Dedert/dpa

Стоимость нефти марки Brent тоже может резко уменьшиться вслед за обрушившимися фьючерсами WTI, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его мнению, в странах исчерпались емкости, принимающие нефть. Поэтому вполне возможно, что подобное падение произойдет и с сортом Brent.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.

Ранее Сергей Хестанов оценил прогнозы о курсе рубля в 2020 году, объяснив связь курса национальной валюты с пандемией из-за коронавируса.