Экономист: Рубль зависит от нефти, а нефть от коронавируса

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20 апреля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экономист Сергей Хестанов оценил прогнозы о курсе рубля в 2020 году, объяснив связь курса национальной валюты с пандемией из-за коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь, рубль зависит от экспортных цен на российскую нефть. «Дело в том, что рубль очень сильно зависит от цен на нефть, и если предположить, что в обозримом будущем цены на нефть вырастут, тогда этот прогноз действительно можно назвать верным. Но когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, к сожалению, точно спрогнозировать невозможно. Поэтому я считаю, что это достаточно смелое утверждение, потому что пока даже приблизительно не видно, когда и до какого уровня восстановятся цены на нефть. А без этого, реализация такого прогноза крайне маловероятна», - рассказал специалист.