России придётся восполнять нехватку бюджета из дополнительных источников

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

В российском правительстве сообщили, что при стоимости нефти в 20 долларов за баррель дефицит бюджета может составить порядка 5,6 триллиона рублей. В начале года дефицит планировался в 900 миллиардов.



При формировании бюджета его доход ожидался на уровне 20,6 триллиона рублей, когда нефть стоила 57 долларов за баррель. Восполнять дефицит правительство планирует при помощи займов, дополнительных источников и привлечения средств из Фонда национального благосостояния. В Министерстве финансов ожидают недопоступления налогов и нефтегазовых доходов уже в ближайшее время. В условиях падения цены на нефть происходит падение потребительного спроса.



Отрицательное влияние на экономику России оказывает промышленность Китая, объёмы которой сократились более чем на 15%. Россия занимает в Китае лидирующие позиции по экспорту товаров и сырья. Сокращение экономики КНР на 6% вышло за пределы прогнозов специалистов.



