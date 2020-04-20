Политолог оценил возможность сильнейшего спада в мировой экономике

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20 апреля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

спад, коронавирус, pixabay.com

Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев оценил заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о том, что мировая экономика столкнется с сильнейшим кризисом.

По мнению японского дипломата, экономика всего мира из-за пандемии коронавируса оказалась перед лицом наиболее серьезного кризиса со времен Второй мировой войны.

Борис Шмелев в беседе с Радио Sputnik отметил, что эпидемия действительно нанесла мощный удар по экономике многих стран, а это свидетельствует о возможности спада. Эксперт, однако, считает преждевременными рассуждения о глубоком экономическом кризисе. Он подчеркнул, что в США и Европе в экономику вкладываются большие деньги, Россия также предпринимает активные действия, также постепенно "оживает" экономика Китая.

Шмелев полагает, что трагедией не станет даже падение цен на нефть, поскольку этот фактор дает толчок к развитию экономик стран-потребителей "черного золота". Эксперт признал, что в настоящий момент мир находится в неустойчивом положении, однако есть большие возможности не допустить масштабных потрясений.