Краснодар примет пятый сельскохозяйственный Форум «Зерно России - 2021»

Аргументы Недели → Экономика

16 апреля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

19 февраля 2021 года в Краснодаре состоится V сельскохозяйственный Форум «Зерно России - 2021». Мероприятие пройдёт в он-лайн и офф-лайн форматах.

Делегатам и спикерам форума придется обсудить многое. Каковы настоящие проблемы и перспективы рынка зерна в России? Что сдерживает его успешную реализацию? Смогут ли в решении этих вопросов и многих других вопросов помочь различные административные меры, новые технологии в системе выращивания или сельхозтехника?

Основные темы форума в 2021 году:

• Обзор российского зернового рынка. Подведение итогов и прогнозы производства и динамики цен. • Экспорт зерна и продуктов его переработки. Расширение рынков сбыта и поиск новых партнеров. • Проблемы и пути реализации зерна. Биржевая торговля зерном. • Новые технологии в аграрном секторе, в том числе для выращивания и уборки зерновых. • Качество зерна. Технологии улучшения и повышения урожайности. • Решение проблем уборки и хранения зерновых. • Развитие транспортной инфраструктуры. • Инвестиции и господдержка зерновой отрасли.

Аудитория форума: Агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, портовые элеваторы, хлебозаводы, производители комбикормов, компании по дезинсекции и дератизации, перевозчики, компании инспектирующие суда, представители Министерства сельского хозяйства и АККОР, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.

В текущем году в Краснодаре прошел IV сельскохозяйственный форум. На нем собралось более 200 участников рынка зерна из 9 стран мира: Россия, Великобритания, Украина, Франция, Австрия, Турция, Бангладеш, Катар и Финляндия.