России не хватит заначки ФНБ. Эксперты советуют брать кредиты

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты Экономической экспертной группы опровергли оптимистичные прогнозы правительства России о том, что запасов Фонда национального благосостояния достаточно на шесть кризисных лет. Независимые эксперты подсчитали, что денег хватит только на два года.



Руководитель группы Евгений Гуревич периодически консультирует специалистов из Министерства финансов России и считает, что государство должно использовать нестандартные инструменты кредитной системы, чтобы сохранить экономику.

Правительству лучше отказаться от классических бюджетных правил и воспользоваться займами.



Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, приведёт к массовому сокращению компаний. Это повлечёт разрыв производственных связей, рост безработицы, социальное напряжение. Иностранные инвесторы уже покидают Россию в спешном порядке.



Эксперты предупреждают, что восполнение потерь бюджета потребует более существенных финансовых вливаний из ФНБ, чем предполагает правительство.

России в таких условиях лучше взять деньги в кредит или воспользоваться выпуском облигаций. Ведь страна имеет относительно низкий уровень государственного долга.



Антикризисные меры, принятые правительством, не соответствуют масштабам проблемы. В России уже наступил тяжёлый период. Чтобы исправить ситуацию, меры принимать нужно в ближайшее время, иначе «чёрный день» затянется на годы, считают эксперты.



