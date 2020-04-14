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В Госдуме прокомментировали возможность роста стоимости сотовой связи

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федеральное агентство новостей

В Госдуме прокомментировали возможность роста стоимости сотовой связи
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рост цен на услуги мобильной связи может стать чувствительным для граждан, доходы которых упали на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, заявил депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил, что в режиме самоизоляции связь людей между собой с помощью мобильных устройств - один из наиважнейших факторов. Если стоимость таких услуг действительно начнет расти и прогноз оправдается, этому будет дана оценка на самом высоком уровне, сказал Сергей Боярский.  Он добавил, что нужно искать какой-то компромисс. В экономическом плане не только телекоммуникационные компании испытывают трудности, доходы большего количества российских граждан сокращены, добавил депутат.

Информационное аналитическое агентство TelecomDaily провело опрос и выявило: почти две трети российских операторов фиксированной связи ожидают, что тарифы на услуги вырастут более чем на 10%. 

НС

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