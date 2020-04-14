В России могут вырасти цены на телевидение, интернет, стационарную и мобильную связь

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14 апреля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, ТАСС, Forbes

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В России могут вырасти в этом году цены на телевидение, интернет, стационарную и мобильную связь. Информационное аналитическое агентство TelecomDaily провело опрос и выявило: почти две трети российских операторов фиксированной связи ожидают, что тарифы на услуги вырастут более чем на 10%.

84% руководителей 114 крупнейших федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, уверены, что тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти в течение года.

Участники рынка ранее связывали рост тарифов с изменениями в законодательстве и повышением НДС, теперь на первый план вышло ухудшение экономической ситуации. Негативными для рынка факторами опрошенные назвали последствия пандемии коронавируса (самоизоляция привела к снижению реальных доходов большинства потребителей) и падение курса рубля.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уточнил, что опрашивали 114 топ-менеджеров операторов связи, интернет-провайдеров, операторов доступа в интернет, кроме четырех федеральных сотовых операторов — МТС, «Вымпелком», «Tele2» и «Мегафон». Он призвал понимать, что есть разница в поведении в тарификации среди крупных игроков с аудиторией 70 млн, и у провайдеров с 1 млн абонентов. По словам Кускова, сейчас чем оператор меньше, тем хуже живется.