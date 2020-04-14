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Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о стоимости газа

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о стоимости газа
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press
Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ. Политик убежден, что в условиях кризиса они должны быть адаптивными.
 
В рамках рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая прошла по видеосвязи, Лукашенко отметил, что при столь резком изменении экономической конъюнктуры на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа механизм расчетов должен быть "подъемным" для потребителей.
 
Ранее сегодня в ходе рабочей встречи ВЕЭС Владимир Путин подчеркнул, что в России пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден.
ЕТ

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