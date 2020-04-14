Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о стоимости газа

Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ. Политик убежден, что в условиях кризиса они должны быть адаптивными.

В рамках рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая прошла по видеосвязи, Лукашенко отметил, что при столь резком изменении экономической конъюнктуры на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа механизм расчетов должен быть "подъемным" для потребителей.