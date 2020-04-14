Мантуров: Минпромторг готов поддержать российских производителей автомобилей

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14 апреля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Минпромторг РФ

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому будет изменен пункт правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора для предприятий отечественного автопрома.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, проект «призван снизить негативные экономические последствия, с которыми высоколокализованные отечественные автопроизводители столкнулись из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19».

Согласно документу, оплата утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей, заключивших специнвестконтракты, переносится на декабрь 2020 года.

«Мы рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя», – заявил Мантуров.

Ранее Минпромторг рекомендовал регионам открыть рынки и разрешить населению посещать гипермаркеты.