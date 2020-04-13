Приток зарубежных инвестиций в Россию практически остановился

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13 апреля 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Банк России объявил о практической остановке притока иностранных инвестиций в РФ.

По данным регулятора, экспорт сырья сократился почти на четверть, прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе в первом квартале 2020 года составили 0,2 млрд долларов по сравнению с 10,3 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Почти вдвое сократились поставки трубопроводного газа — с 14,1 млрд долларов до 7,1 млрд долларов.

Значение портфельных инвестиций составило минус 1,2 млрд долларов, хотя в первом квартале 2019 года этот показатель составлял 6,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что ВВП России грозит падение до 10 процентов.