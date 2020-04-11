ВВП России грозит падение до 10 процентов

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 апреля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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На этой неделе Министерство экономического развития сообщило, что «решило перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», мотивировав это «текущей ситуацией в экономике». Может быть, это и не было столь неожиданным, если бы более чем за месяц до этого, 2 марта, ведомство не обещало, что не позже 9 апреля такой прогноз будет представлен – и таким образом отказалось от своего обещания прямо в тот день, когда оно должно было исполниться.

В предшествующем официальном прогнозе, выданном министерством 1 февраля, говорилось, что по итогам 2020 г. ожидается экономический рост в 1,6% . Сейчас этого, естественно, никто не ждет, а экономическое ведомство бездействует. Новое же заявление прозвучало особенно вызывающе в условиях, когда в течение одной недели были выпущены пять прогнозов по развитию российской экономики в 2020 г.: от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Всемирного банка, агентства Fitch, банка Citi и консалтинговой компании McKinsey.

Большинство независимых экспертов провели анализ слабых точек, как в экономике страны, так и в экономической политике. Разброс оценок оказался довольно большим. С одной стороны, все они указывали на неизбежный спад по итогам года, который сегодня в правительстве принято именовать как «отрицательный рост», а с другой стороны - глубина спада увеличивалась практически с каждым днём: если oценка Всемирного банка составляла «всего» -1,0%, то Fitch говорил о падении на 1,4%, «жёсткий сценарий» прогноза от ЦМАКП предполагал снижение ВВП на 3,3%, а McKinsey оказался первым, кто огласил пугающую цифру в 10%.

Россия столкнулась с глобальной короновирусной пандемией на месяц-полтора позже большинства других поражённых ею стран. Падение цен на нефть, случившееся в начале марта, почти не затронуло реальный приток валюты в страну. На пресловутый «нерабочий месяц» народ был отправлен лишь с 30 марта. Всё это значит, что официальные итоги первого квартала, которые «в первом приближении» объявят через неделю, выйдут очень обнадёживающими, а то и вообще укажут на продолжение роста. Естественно, мы снова услышим речи про «островок стабильности», о необходимости заботиться о жизнях и здоровье людей, а не об экономике, о наличии у бизнеса возможности продолжать платить зарплаты «самоизолировавшимся» гражданам, и т.д.

Сегодня мы имеем все необходимые «вводные» для оценки трендов 2020 г. Сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день в лучшем случае сохранит цены на уровне около $30/баррель – при том, что российский экспорт упадёт на четверть. Это значит: по сравнению с 2019 г. страна недополучит приблизительно $130 млрд. экспортной выручки – 9% номинального ВВП прошлого года. Экономическая активность будет практически парализована с конца марта по середину мая – а частичные ограничения сохранятся как минимум до конца второго квартала. Потеря 40% ВВП на протяжении двух месяцев – это не менее 5% в годовом выражении. Многие бизнесы не запустятся в полном объёме – и это ещё 3-4%. Наконец, правительство, похоже, не намерено поддерживать экономику и возможно даже сокращение бюджетных расходов (о «коррекции» нацпроектов – а они есть не что иное, как часть бюджета – власти уже задумались), что также внесёт свой вклад в экономическое замедление. Наконец, основа любой экономики – доходы граждан – не могут не сократиться в этом году.

Сумма неосуществлённой экономической деятельности и недополученных доходов указывает на снижение ВВП России в этом году не менее чем на 10%. И эта цифра не пессимистична. Это объективная оценка того спада, который нам придётся пережить уже в этом году.