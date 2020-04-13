Челябинская область заняла четвертое место по созданию новых рабочих мест

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13 апреля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

О результатах исследования РИА «Новости» рассказывает южноуральское агентство «Полит74».

Авторы исследования проанализировали рынок рабочих мест за два временных промежутка — 3 года и 10 лет. Челябинская область заняла в этом рейтинге четвертое место, пропустив вперед лишь Московскую область, Москву и Краснодарский край. Как сообщает «Полит74», с 2017 по 2019 годы в Челябинской области было создано 56 000 новых рабочих мест (рост 3,3%), а за 10 лет (с 2010 по 2019 гг.) 71 100 (рост 4,2%).

Соседние области — Курганская, Свердловская, Оренбургская области — попали в рейтинг регионов, где показатель новых рабочих мест сокращался. Тюменская область заняла 12 место в рейтинге роста рабочих мест. За три года их число увеличилось на 20 100 мест.

Более подробно о рейтинге читайте не сайте «Полит74».