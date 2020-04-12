В России разобрались с «имбирным кризисом»

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12 апреля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В Федеральной антимонопольной службе сообщили о преодолении «имбирного кризиса» в России. В ведомстве заявили, что сделать это удалось благодаря механизмам рыночного регулирования.

В ФАС объяснили, что резкий рост цен на имбирь спровоцировали недобросовестные торговцы и спекулянты, а также появившаяся информация о том, что имбирь якобы спасает от коронавируса. «Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3 тыс. -7 тыс. руб. за 1 кг», - рассказали в ведомстве.

Теперь федеральные торговые сети обязаны установить цену на имбирь в пределах 300-700 рублей за килограмм и позаботиться о том, чтобы товар не был дефицитным. В ФАС отметили, что в скором времени и розничные продавцы будут вынуждены снизить стоимость до справедливой.