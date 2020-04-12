Российские нефтяные компании подготовлены к концу «золотого века» нефти, заявил Новак

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12 апреля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что российские нефтяные компании конкурентоспособны и подготовлены к окончанию «золотого века» простой торговли нефтью.

Министр заявил, что отечественные компании заняты не только добычей нефти, но и ее переработкой в химическую продукцию и товары народного потребления. «И, на мой взгляд, это очень важно, потому что в будущем нефть будет использоваться не как жидкость и сырье, а будет использоваться в большей степени как источник углерода для производства материалов», - сказал он.

Новак отметил, что на фоне других мировых компаний российские выглядят весьма конкурентоспособными. Он подчеркнул, что современный нефтяной сектор занимается не только добычей нефти, но и переработкой.