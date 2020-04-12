Российские нефтяные компании подготовлены к концу «золотого века» нефти, заявил Новак

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что российские нефтяные компании конкурентоспособны и подготовлены к окончанию «золотого века» простой торговли нефтью.
Министр заявил, что отечественные компании заняты не только добычей нефти, но и ее переработкой в химическую продукцию и товары народного потребления. «И, на мой взгляд, это очень важно, потому что в будущем нефть будет использоваться не как жидкость и сырье, а будет использоваться в большей степени как источник углерода для производства материалов», - сказал он.
Новак отметил, что на фоне других мировых компаний российские выглядят весьма конкурентоспособными. Он подчеркнул, что современный нефтяной сектор занимается не только добычей нефти, но и переработкой.