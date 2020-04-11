Bloomberg: в России на поддержку экономики могут выделить триллион рублей

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11 апреля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщили, что власти выделят порядка триллиона рублей на поддержку российской экономики из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что часть средств пойдет на субсидирование заработных плат работников, которые находятся на длительных выходных из-за режима самоизоляции. При этом деньги возьмут не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, что будет наиболее целесообразным в связи с ситуацией на рынке нефти.

Однако официального решения пока не принято. Ведется детальное обсуждение данного плана действий.

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