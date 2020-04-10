Глава Минэкономразвития: Полная оценка убытков авиакомпаний еще не произведена

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 апреля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что правительство не может допустить банкротства авиакомпаний. По его словам, «по таким случаям будут приниматься отдельные решения».

Он подчеркнул, что страна может потерять отрасль, которую последние годы активно развивало и поддерживало, и которая «нам все равно понадобится через несколько месяцев». Поэтому правительство не может допустить банкротства авиакомпаний.

Пандемия значительно сказалась на транспортной отрасли в целом, но именно авиакомпании массово приостановили почти все доходные международные рейсы. Решетников отметил, что полная оценка убытков авиакомпаний еще не произведена, но ранее сообщалось, что убытки могут составить до 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям предрекли массовые увольнения из-за коронавируса.