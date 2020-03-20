Авиакомпаниям предрекли массовые увольнения из-за коронавируса

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20 марта 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. Такое развитие событий не исключает заслуженный пилот Юрий Сытник.

По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца. Однако, если за это время вопрос с коронавирусом не решится, придётся отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск или вообще увольнять. Он отмечает, что у авиакомпаний просто не останется другого выбора из-за миллиардных убытков, которые неизбежны в связи с возвратом денег за билеты на отмененные рейсы.

По оценке эксперта, трудоустроиться по специальности после кризиса сумеют в основном уволенные высококвалифицированные сотрудники. Таким образом, у руководства компаний появится шанс сбросить балласт в виде недостаточно профессиональных специалистов.