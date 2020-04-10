Билл Гейтс оценил возможные экономические потери в мире

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 апреля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Миллиардер Билл Гейтс предположил, что в скором времени мировую экономику могут ожидать крупнейшие убытки за всю историю. Он сравнил возможные последствия с Великой депрессией.

«Потери мирового ВВП, вероятно, будут самыми крупными в истории. Может быть, Великая депрессия была еще хуже или биржевой крах 1873 года, я не знаю. Но на моем веку это будет самый сильный экономический удар», - заявил Гейтс.

При этом он отметил, что экономическая ситуация может быстро наладиться после того, как будет найдена вакцина от коронавируса. Миллиардер заверил, что его фонд поможет сделать ее доступной для всех.