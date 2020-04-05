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Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти
добыча нефти, pixabay.com
Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Россия готова сократить суточную добычу нефти на один миллион баррелей, если к соглашению присоединятся США.
 
Согласно данным агентства, сокращение добычи нефти российской стороной на один миллион баррелей в сутки составит примерно 10% среднесуточной добычи по стране. В марте текущего года данный показатель достигал 11,294 миллиона баррелей.
 
Bloomberg отмечает, что более широкая коалиция производителей нефти может потребовать еще большего сокращения добычи "черного золота".
ЕТ
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