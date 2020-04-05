Аргументы Недели → Экономика 13+
Bloomberg утверждает, что Россия готова сократить добычу нефти
5 апреля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg
Аргументы Недели → Экономика 13+
5 апреля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg
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