Путин оценил влияние цен на нефть на ситуацию в экономике

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, в рамках совещания по текущей ситуации на глобальных энергетических рынках оценил влияние низкой стоимости нефти на экономику.

Глава государства уточнил, что эпидемия коронавируса нового типа затронула практически всю мировую экономику. Президент России добавил, что это ведет к существенному падению спроса со стороны ключевых потребителей энергоресурсов.