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Путин оценил влияние цен на нефть на ситуацию в экономике

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин оценил влияние цен на нефть на ситуацию в экономике
добыча нефти, pixabay.com
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, в рамках совещания по текущей ситуации на глобальных энергетических рынках оценил влияние низкой стоимости нефти на экономику. 
 
Глава государства уточнил, что эпидемия коронавируса нового типа затронула практически всю мировую экономику. Президент России добавил, что это ведет к существенному падению спроса со стороны ключевых потребителей энергоресурсов.
 
По словам Путина, подобное положение дел оказывает негативное влияние на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли во многих странах, а также подрывает инвестиционные программы, что впоследствии может сказаться на сохранении рабочих мест.
ЕТ

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