Эксперт назвал валюту, на которой можно разориться

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 апреля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В последние несколько недель курсы валют регулярно меняются. Российский эксперт Александр Трещев рассказал, в какую валюту не стоит вкладывать средства, чтобы не разориться.

Специалист посоветовал не вкладываться в криптовалюту, поскольку этот рынок только начал развиваться, а значит, есть высокие шансы нарваться на мошенников и потерять деньги.

«Не рекомендую россиянам сейчас вкладываться в криптовалюту, потому что, как на любом развивающемся рынке, пены там гораздо больше, чем реальных вещей. На сегодняшний день я не думаю, что криптовалюта – это "тихая гавань", где можно заработать и сохранить. Скорее, это дикий рынок», передает слова Трещева Радио Sputnik.