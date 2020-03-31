Аналитик рассказал, как в апреле цены на нефть отразятся на российской валюте

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31 марта 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

С начала апреля официально завершится действие пакета ОПЕК+. Аналитик Антон Покатович объяснил, как это скажется на российской валюте и что станет с ценами на нефть.

Специалист отметил, что динамика нефтяных котировок оказывает серьезное влияние на рубль, передаёт Радио Sputnik. При этом нефть остается под существенным давлением, а с апреля противостояние между основными экспортерами может лишь возрасти.

Аналитик считает, что справиться с давлением на рубль помогут меры, принимаемые Центробанком. «В таких условиях рубль будет формироваться в диапазоне 75-80 рублей за доллар. От дальнейшего ослабления российскую валюту будут сдерживать действия Центробанка, он активно продает иностранную валюту... Такие объемы продаж будут оказывать стабилизирующее воздействие на рубль при прочих равных», - считает Покатович.