Экономисты оценили, сколько Россия потеряет за нерабочий месяц

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3 апреля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Экономисты признают, что пять нерабочих недель подряд принесут стране большие убытки и сделают второй квартал этого года крайне сложным. Также специалисты рассказали, как быстро экономика России сможет оправиться от потерь.

Эксперты предполагают, что введенные из-за коронавируса длинные выходные приведут к потерям российской экономики в размере 2-2,5% ВВП. Однако если заявленного месяца окажется достаточно для остановки коронавируса, то уже к концу года экономика сможет восстановить позиции и даже продолжить рост.

«По итогам года ВВП сократится. Мы предполагаем, что если это все продлится в течение всего второго квартала, то падение может быть до 6%. Если все ограничится апрелем, потери будут не такие большие», - считает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.