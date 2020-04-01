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Экономист о карантине из-за COVID-19: «работающим в тени» нельзя помочь даже теоретически

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Экономист о карантине из-за COVID-19: «работающим в тени» нельзя помочь даже теоретически
рубли, pixabay.com

Научный руководитель Института проблем глобализации, академик РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что людям, работающим в тени, в ситуации с карантином нельзя помочь "даже теоретически".

Экономист отметил, что в Италии, где "уже начались бунты", доля теневой занятости составляет процентов 20, а в России, по словам Делягина, она еще выше. 

Эксперт убежден, что работающим в тени никто не сможет помочь. Как сообщает Михаил Делягин, единственный существующий способ – гарантированный прожиточный минимум всем безработным, однако, его получение станет возможным только по завершении самоизоляции. Кроме того, процедура предоставления статуса безработного в России такая, что большому количеству образованных людей среднего класса пройти ее не удалось в разных регионах, вследствие чего они сейчас жалуются.

ЕТ

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