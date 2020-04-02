Доллар может подняться выше 80 рублей уже в конце недели

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2 апреля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Pixabay

Максимальный курс доллара в конце этой недели может превысить 80 рублей. Так считает независимый эксперт по личным инвестициям Анна Лапицкая.

По ее прогнозам, в четверг не ожидается публикации важных макроэкономических данных, которые могли бы как-то повлиять на курс рубля. Поэтому 2 апреля рубль может снизиться до отметки 79,30-79,50 за доллар и 87,30-87,40 рубля за евро. Затем падение замедлится, хоть и будет продолжаться.

По словам Лапицкой, максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период видится в районе 80,90-82,00 и 88,30-89,50.

«Другого эффективного способа быстро поднять цены на нефть, кроме резкого ограничения добычи и предложения на мировой рынок, в сложившейся ситуации просто не существует», – говорит Лапицкая.

В этой связи, рубль все-таки продолжит снижаться, поэтому курс доллара может достигнуть 87 рублей, а курс евро - 93 рублей.

Ранее сообщалось, что рубль может не выдержать стоимости нефти в 25 долларов.