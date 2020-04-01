Россия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля

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1 апреля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что российские нефтяные компании не будут наращивать добычу топлива с 1 апреля. Источник считает, что из-за падения спроса и переполненности рынка РФ приняла решение «сдать назад» в ценовой войне.

Отмечается, что возможность увеличить добычу нефти появилась у всех компаний после завершения договоренностей ОПЕК+. При этом источник в трейдинговых кругах рассказал ТАСС, что Саудовская Аравия уже повысила производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.

Ранее аналитик Антон Покатович объяснил, как завершится действие пакета ОПЕК+ скажется на российской валюте и что станет с ценами на нефть.