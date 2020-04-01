100+Forum&Expo во время карантина проводит вебинары

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Оргкомитет 100+ Forum&Expo проводит серию бесплатных вебинаров на актуальные темы строительной отрасли.

31 марта состоялась первая онлайн-встреча по теме «Инженерные сети в BIM». Специалисты обсудили особенности проектирования инженерных систем зданий в моделях, разъяснили, как с помощью интегрированного BIM создать цифровой актив, рассмотрели возможности программного обеспечения нескольких разработчиков. В качестве спикеров и экспертов выступили Александр Колубков, аттестованный эксперт по инженерным системам зданий, вице-президент НП АВОК, Евгений Криницкий, технический директор «ГК ВентСофт», Алексей Кирченов, генеральный директор «ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги», Екатерина Васильева, маркетинг-менеджер Renga Software.

Запись вебинара доступна по ссылке https://youtu.be/cFvO1X1JDJU

Эксперты обсудили международные стандарты работы в BIM, современные технологии информационного моделирования на основе открытого взаимодействия, глобальные тренды цифровизации строительной отрасли. Особенно актуальной тема становится сегодня, во время массового перехода на удалённую работу и онлайн.

Ведущий спикер первого вебинара Александр Колубков считает, что карантин и самоизоляция, безусловно, нанесут непоправимый урон проектному сообществу. «Многие фирмы строили свою работу на совместном ведении процесса проектирования всеми участниками в офисе. Преимущества этого очевидны: контакт сотрудников друг с другом, позволяющий иметь определенный корпоративный стиль и безусловную взаимоподдержку, возможность постоянно участвовать в совместном обсуждении встающих задач и способов их решения», - добавляет эксперт.

На вебинаре он отметил, что при работе удаленно возникают различные нюансы и без проблем работать смогут сотрудники с хорошим уровнем знаний и опытом. У менее квалифицированных сотрудников могут возникать проблемы при удаленной работе. «По сути, организация удаленного рабочего места не представляет больших проблем для хорошо оснащенных технически фирм. Для этого не меняется внутренняя сеть офиса, все компьютеры сотрудников и серверы с необходимыми программами, в том числе лицензионными, остаются включенными. Работа же вне офиса строится с обеспечением удаленного доступа к своему рабочему компьютеру путем связи через сеть интернет. В этом случае нет необходимости иметь дома даже продвинутый компьютер и высокоскоростной интернет. Скорость работы остается той, которую обеспечивает сеть офиса и его оборудование»,- резюмировал Колубков.

Генеральный директор «ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги» Алексей Кирченов поясняет, что существует несколько способов использования ПО при удалённой работе: «Например, для пользователей сетевых лицензий мы предлагаем на кризисный период бесплатно механизм одалживания лицензий с сервера на личные компьютеры или служебные ноутбуки пользователей. Современные системы лицензирования позволяют с определённой периодичностью перепривязывать локальные лицензии к другим компьютерам. Другой механизм работы на удалёнке – «тонкие клиенты», использование Citrix или аналогичных решений. Также никто не отменял удалённый «рабочий стол». Алексей Кирченов рекомендует компаниям взвесить все риски удалённой работы и организовать ее так, чтобы их минимизировать: «Наши специалисты готовы проконсультировать заказчиков по организации удалённой работы. Наши сотрудники при удалённой работе используют ресурсы на серверах компании, подключаясь к ним через VPN-портал».

Модератор вебинаров, координатор деловой программы 100+ Forum Russia Дмитрий Скутин считает, что сейчас достаточно сильно развиты сервисы доступа к ПК с помощью удаленного рабочего стола и виртуальных машин. «Проектировщики смогут воспользоваться офисными компьютерами для доступа к лицензионным версиям программного обеспечения. Конечно, использование данных технологий существенно повысит нагрузку на интернет-канал и потребует бесперебойной работы сети. Также многие производители ПО предлагают облачные решения для обеспечения доступа к программе в любой точке планеты. С точки зрения технологий отрасль достаточно хорошо готова. Мне кажется, основной загвоздкой станет сложность в проведении консультаций и совещаний с коллегами и переговором с заказчиками, хотя есть множество вариантов удаленной организации данных процессов. На мой взгляд, мы еще не готовы перейти полностью на удаленный режим работы в силу человеческих привычек. Для этого потребуется какое-то время и желание сотрудников и компаний»,- сказал модератор.

2 апреля 2020 года в 14.00 по московскому времени пройдет вторая часть вебинара с участием Дмитрия Зражевского, ведущего инженера по САПР BIM-Cluster, и Алексея Кравченко, учредителя BUILDING CLIMATE FORUM, генерального директора «АЯК-Регионы». Эксперты обсудят варианты выполнения расчетов инженерных сетей по ГОСТ в BIM-средах.

Приглашаем принять участие, регистрация по ссылке - http://forum-100.ru/webinar



Справка о 100+ Forum&Expo

Международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. В 2020 году форум планируется провести с 6 по 8 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Проводится при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В деловой программе 100+ Forum&Expo 90 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и международных спикеров.

В 2019 году на форум зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, проведено 80 деловых мероприятий, доклады представили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России.