Росстат сообщил о ценах на продукты в конце марта

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Рост потребительских цен на основные овощи, кроме огурцов и помидоров, в России на последнейнеделе марта ускорился, следует из данных Росстата. Сахар и гречневая крупа продолжили дорожать, но медленнее.

Цены на сахар-песок увеличились на 3,5%, яйца кур стали дороже на 2,3%, гречка подорожала на 2,2%, рис - на 1,2%, куриное мясо - на 1%, стоимость говядины, муки пшеничной, макарон и вермишели выросла на 0,6-0,8%, свинина, баранина, мясные консервы, масло подсолнечное и соль стали дороже на 0,3-0,5%.

Помидоры подешевели на 0,7%, хотя неделей ранее был зафиксировано рост на 0,3%. Стоимость огурцов стала меньше на 5% против снижения на 6,1% неделей ранее. Также снизились цены на молоко питьевое пастеризованное - на 0,1%.