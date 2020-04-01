Бюджет России: падение вместо подъема

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

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Одним из итогов 2020 года в России станет дефицит бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов РФ. По оценкам экспертов дефицит бюджета в текущем году может составить около 2% ВВП, а национальные проекты придется серьезно скорректировать.

Экономисты прогнозируют, что среднегодовая цена нефти окажется в районе 35 долларов за баррель, а среднегодовой курс доллара составит около 75 рублей. В таком случае вместо ожидаемого ранее профицита в 0,8% Россию ждет дефицит федерального бюджета на уровне 1,8% ВВП.

Двухпроцентный дефицит, по мнению экспертов, - это тоже оптимистичный вариант развития событий. Как сообщало ранее агентство Argus, стоимость российской нефти Urals опустилась уже до 13 долларов за баррель.

«Помимо цен на нефтяном рынке есть большое количество неопределенностей, связанных с формированием доходной части бюджета: масштабы налоговых послаблений, механизмы зачисления дохода от сделки по продаже Сбербанка и так далее», – отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

О вероятности бюджетного дефицита на фоне обвалившихся цен на нефть и негативных последствий пандемии коронавируса говорил ранее и глава Минфина Антон Силуанов.

«При действующих котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам, это будет 0,9% ВВП», – заявлял министр финансов РФ.

По оценкам специалистов, кризис вызовет переформатирование экономической политики, и часть запланированных национальных проектов придется скорректировать.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла закон о создании комиссии Федерального собрания, которая в текущем году возьмет на себя функции утверждения бюджетных трат на борьбу с пандемией COVID-19 и на минимизацию негативных экономических последствий. Еще одним решением российских парламентариев стал закон, наделяющий правительство правом в 2020 году замещать внутренними или внешними заимствованиями другие источники финансирования дефицита федерального бюджета, в случае необходимости делать это с превышением верхнего предела внутреннего или внешнего долга.