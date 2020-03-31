Мишустин: Налог на процентный доход с вкладов будут брать с сумм более 60 тысяч рублей

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31 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам заявил, что налог на проценты по вкладам свыше 1 миллиона рублей будет браться только с сумм, превышающих 60 тысяч рублей. Он также напомнил, что налог не будет распространяться на сами счета.

Также премьер-министр заверил, что зарплатные счета граждан в банках не попадут под налог. "Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налогов", – отметил премьер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к нации предложил ввести налог в 13% на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше 1 млн рублей. Также он отметил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшоры должны облагаться адекватным налогом.