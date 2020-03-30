Песков объяснил, почему ввели нерабочую неделю, несмотря на последствия для экономики

Песков заявил, что в Кремле рассматривали возможные негативные последствия для экономики от введения нерабочей недели, однако здоровье россиян поставили на первый план.
«Безусловно, просчитывали, это раз, но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи - это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности - они носят вторичный характер», - объяснил Дмитрий Песков позицию Кремля относительно введения нерабочей недели.
При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что пока не обладает конкретными цифрами по росту числа безработных в стране.