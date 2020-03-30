Песков объяснил, почему ввели нерабочую неделю, несмотря на последствия для экономики

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30 марта 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Песков заявил, что в Кремле рассматривали возможные негативные последствия для экономики от введения нерабочей недели, однако здоровье россиян поставили на первый план.

«Безусловно, просчитывали, это раз, но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи - это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности - они носят вторичный характер», - объяснил Дмитрий Песков позицию Кремля относительно введения нерабочей недели.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что пока не обладает конкретными цифрами по росту числа безработных в стране.