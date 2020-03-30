Курс евро поднялся выше 89 рублей

Уточняется, что нефть сейчас также падает в цене. Июньский фьючерс на смесь марки Brent снижается на 4,97 процента – до уровня 26,56 доллара за баррель. Что касается нефти марки WTI, то сегодня она впервые с 2002 года опустилась в цене ниже 20 долларов.