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Курс евро поднялся выше 89 рублей

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Курс евро поднялся выше 89 рублей
евро, pixabay.com
Утром в понедельник, 30 марта, впервые за 9 дней курс евро поднялся выше 89 рублей. Согласно последней информации, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней.
 
Данные Московской биржи свидетельствуют о том, что курс доллара расчетами "завтра" на 10:09 по Москве увеличился на 1,33 рубля и составил 80,15 рубля. Курс евро поднялся на 1,05 рубля и достиг отметки 88,78 рубля.
 
Уточняется, что нефть сейчас также падает в цене. Июньский фьючерс на смесь марки Brent снижается на 4,97 процента – до уровня 26,56 доллара за баррель. Что касается нефти марки WTI, то сегодня она впервые с 2002 года опустилась в цене ниже 20 долларов.
ЕТ

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