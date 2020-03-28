Судно, способное достроить

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28 марта 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

"Северный поток – 2", Stefan Sauer/dpa

Судно "Академик Черский", которое ранее рассматривалось для достройки "Северного потока – 2", в настоящий момент следует в Конго. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию кораблей.

Предполагается, что трубоукладчик должен оказаться в порту Пуэнт-Нуар в республике Конго 10 апреля.