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Судно, способное достроить "Северный поток – 2", следует в Конго

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Судно, способное достроить
"Северный поток – 2", Stefan Sauer/dpa
Судно "Академик Черский", которое ранее рассматривалось для достройки "Северного потока – 2", в настоящий момент следует в Конго. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию кораблей.
 
Предполагается, что трубоукладчик должен оказаться в порту Пуэнт-Нуар в республике Конго 10 апреля.
Напомним, судно "Академик Черский" вышло из Находки 10 февраля. Оно находится в пути в течение 47 дней, постоянно меняя пункт назначения.
 
Отметим, что в декабре прошлого года глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что использование "Академика Черского" является одним из вариантов достройки газопровода "Северный поток – 2", однако для дополнительной подготовки судна понадобится некоторое время.
ЕТ

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