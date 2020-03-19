Трубоукладчик «Академик Черский» достигнет Балтики к Дню Победы

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19 марта 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Некоторое время назад все были уверены, что «Академик Черский» минуя Суэцкий канал, выйдет в Средиземном море, где преодолев Гибралтар, достигнет побережья Атлантического океана. И соответственно, далее возьмёт курс уже не посредственно к месту реализации проекта.

Но сейчас уже очевидно, что корабль идёт другим путём (более протяжённым), огибая африканский континент. Кроме того, «Академик Черский» по пути сопровождают корабли ВМФ РФ.

Судно «Академик Черский» периодически меняет свой курс, нарезая большие крюки по мировым водам и постепенно двигаясь к месту строительства. Например, сейчас после смены курса трубоукладчик направляется к Мозамбикскому проливу.

Поскольку в настоящее время указанное судно является единственным российским трубоукладчиком, который может завершить строительство проекта, Россия само собою очень опасается за его безопасность. Поэтому корабль и не пойдёт через как бы «территорию НАТО» — средиземноморье.

Естественно, поскольку наши заокеанские «партнёры и друзья» с большим удовольствием по любой причине остановили бы движение «Академика Черского» к своей цели, опасаться нужно всяких козней со стороны США. В том числе, сделанных абсолютно чужими руками. Как непосредственно казусов, связанных с движением по морскому маршруту, так и сугубо бюрократических. Вроде заминок при движении по Суэцкому каналу или всяческих проволочек в портах следования.

Очевидно, могли возникнуть сложности с прохождением Суэцкого канала, и власти РФ решили не рисковать. К примеру, сейчас в связи с распространением коронавируса в любом из портов на пути корабля, принадлежащем «марионеткам» США, могут «неожиданно» возникнуть провокации и на такой почве.

На путь до Балтийского моря потребуется еще более 43 дней, из расчета: более 13 тыс км со скоростью 6,5 узлов. В результате КМТУС «Академик Черский» сможет прибыть к месту работ в Балтийском море к 1-8 мая 2020 г, практически к Дню Победы. Этот срок не учитывает возможные проблемы по пути следования, проведения осмотра и ремонта судна после длительного перехода и дооборудования для достройки МГП Северный поток-2.

Таким образом, по мнению экспертов, если придерживаться выбранной тактики, то шансы штатов остановить движение трубоукладчика к намеченной цели, практически равны нулю.

Источники: https://masterok.livejournal.com/6089038.html