ЦБ прокредитует банки, чтобы малый и средний бизнес мог брать кредиты на зарплаты сотрудникам

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27 марта 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Центробанк РФ направит 150 млрд рублей банкам, предоставляющим кредиты малому и среднему бизнесу.

Сообщается, что регулятор предполагает выдавать банкам кредиты для этих целей под 4% годовых сроком на год. В ЦБ уточнили, что ставки по кредитам, предоставляемым банками предприятиям, в течение полугода не должны превышать установленную программой.

Деньги направят на выплату зарплат сотрудникам. Это позволит обеспечить выплаты работникам предприятий малого и среднего без задержек.

Ранее Центробанк сообщал, что расширит программу рефинансирования по кредитам и в качестве лимита по рефинансированию установил сумму 500 млрд рублей.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных.