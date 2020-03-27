ЦБ прокредитует банки, чтобы малый и средний бизнес мог брать кредиты на зарплаты сотрудникам

Центробанк РФ направит 150 млрд рублей банкам, предоставляющим кредиты малому и среднему бизнесу.
Сообщается, что регулятор предполагает выдавать банкам кредиты для этих целей под 4% годовых сроком на год. В ЦБ уточнили, что ставки по кредитам, предоставляемым банками предприятиям, в течение полугода не должны превышать установленную программой.
Деньги направят на выплату зарплат сотрудникам. Это позволит обеспечить выплаты работникам предприятий малого и среднего без задержек.
Ранее Центробанк сообщал, что расширит программу рефинансирования по кредитам и в качестве лимита по рефинансированию установил сумму 500 млрд рублей.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных.